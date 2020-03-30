Петиция о восстановлении Супрун в должности набрала необходимое количество голосов

Петиция была опубликована 23 марта.

Петиция на сайте президента Украины Владимира Зеленского о восстановлении Уляны Супрун в должности главы Минздрава набрала необходимое количество подписей - 25 тысяч.

Читайте такжеВрач обратилась к украинцам из-за коронавируса

По состоянию на утро понедельника, 30 марта, это предложение поддержали 25 тыс. 974 человека.

Теперь на опубликованную 23 марта петицию должен ответить Зеленский. Автор петиции Елена Лосик считает, что во время пандемии коронавируса COVID-19 Украине на должности главы Минздрава требуется специалист "такого уровня", как Супрун.

"Сейчас, во время опасного вызова, мы должны требовать у власти возвращения Ульяны Супрун в кресло министра", - говорится в документе.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров во время заседания 4 сентября 2019 года уволил с должности по собственному желанию в.и.о. главы Минздрава и первую заместительницу министра здравоохранения Ульяну Супрун.