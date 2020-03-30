Врач обратилась к украинцам из-за коронавируса

По словам медика, часть пациентов готова штурмовать инфекционный корпус при температуре 37 без симптомов.

Главный врач Александровской больницы в Киеве Людмила Антоненко просит украинцев прекратить штурмовать инфекционное отделение с температурой 37 без симптомов COVID-19.

Как написала она на странице в Facebook, такие случаи оттягивают на себя внимание врачей, которые борются за жизнь действительно тяжелых пациентов.

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При этом некоторые украинцы впадают в другую крайность — сидят дома на самолечении до критического состояния.

"Уважаемые! Хочу обратиться к вам с просьбой — в этот трудный для каждого период, выбрать золотую середину в поведении. Ведь часть пациентов готова штурмовать инфекционный корпус при температуре 37 без симптомов заболевания и требовать постоянного внимания врачей, которые сейчас борются за жизнь действительно тяжелых пациентов, а другая крайность — пациенты сидят дома на самолечении до критического состояния", - отметила Антоненко.

Врач рассказала, что всего в инфекционном корпусе сейчас находятся 54 пациента с COVID-19 (14 с подозрением, 38 - положительных, 4 в реанимации и 2 из них - на ЭКМО), двоих уже выписали после лечения коронавируса.

Как сообщалось, по состоянию на 22:00 29 марта в Украине было зафиксировано 475 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Всего - 10 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 6 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

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