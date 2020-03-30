В Украине количество больных коронавирусом достигло 480
В Украине зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом сообщила пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.
Читайте такжеВ Черновицкой области от коронавируса выздоровел еще один человек
"По состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели и уже выписаны из больницы", - говорится в сообщении.
За сутки зафиксированы 62 новых случая.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
▪️ Винницкая область - 23 случая;
▪️ Волынская область - 2 случая;
▪️ Днепропетровская область - 8 случаев;
▪️ Донецкая область - 6 случаев;
▪️ Житомирская область - 5 случаев;
▪️ Закарпатская область - 1 случай;
▪️ Запорожская область - 11 случаев;
▪️ Ивано-Франковская область - 41 случай;
▪️ Кировоградская область - 4 случая;
▪️ г. Киев - 102 случая;
▪️ Киевская область - 49 случаев;
▪️ Львовская область - 6 случаев;
▪️ Луганская область - 2 случая;
▪️ Одесская область - 8 случаев;
▪️ Полтавская область - 1 случай;
▪️ Ривненская область - 11 случаев;
▪️ Сумская область - 9 случаев;
▪️ Тернопольская область - 60 случаев;
▪️ Харьковская область - 1 случай;
▪️ Херсонская область - 1 случай;
▪️ Хмельницкая область - 2 случая;
▪️ Черновицкая область - 75 случаев;
▪️ Черкасская область - 50 случаев;
▪️ Черниговская область - 2 случая.
Как сообщалось, по состоянию на 22:00 29 марта в Украине было зафиксировано 475 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.
Всего - 10 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 6 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.
Читайте также:
- Симптомы коронавируса - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространения на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн