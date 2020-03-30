В Украине количество больных коронавирусом достигло 480

За сутки зафиксированы 62 новых случая, отметили в Министерстве здравоохранения.

В Украине зафиксировано 480 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава на своей странице в Facebook.

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"По состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных, 6 пациентов выздоровели и уже выписаны из больницы", - говорится в сообщении.

За сутки зафиксированы 62 новых случая.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

▪️ Винницкая область - 23 случая;

▪️ Волынская область - 2 случая;

▪️ Днепропетровская область - 8 случаев;

▪️ Донецкая область - 6 случаев;

▪️ Житомирская область - 5 случаев;

▪️ Закарпатская область - 1 случай;

▪️ Запорожская область - 11 случаев;

▪️ Ивано-Франковская область - 41 случай;

▪️ Кировоградская область - 4 случая;

▪️ г. Киев - 102 случая;

▪️ Киевская область - 49 случаев;

▪️ Львовская область - 6 случаев;

▪️ Луганская область - 2 случая;

▪️ Одесская область - 8 случаев;

▪️ Полтавская область - 1 случай;

▪️ Ривненская область - 11 случаев;

▪️ Сумская область - 9 случаев;

▪️ Тернопольская область - 60 случаев;

▪️ Харьковская область - 1 случай;

▪️ Херсонская область - 1 случай;

▪️ Хмельницкая область - 2 случая;

▪️ Черновицкая область - 75 случаев;

▪️ Черкасская область - 50 случаев;

▪️ Черниговская область - 2 случая.

Как сообщалось, по состоянию на 22:00 29 марта в Украине было зафиксировано 475 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.

Всего - 10 летальных случаев от COVID-19 в Украине. В общем 6 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

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