Минздрав определил 240 больниц, которые первыми будут принимать пациентов с коронавирусом

В ведомстве отметили, что перечень больниц сформирован для госпитализации пациентов, состояние которых ухудшается.

Предусмотрены 240 медицинских учреждений на всей территории Украины для госпитализации пациентов с COVID-19, состояние которых ухудшается.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Telegram-канале "Коронавирус_инфо".

Отмечается, что выбор этих больниц является общей позицией глав областных государственных администраций, Минздрава и Национальной службы здоровья (НСЗУ).

"Приоритетным критерием выбора определена безопасность пациентов. Госпитализированные с COVID-19 должны получать все необходимые медицинские услуги без необходимости перевода в другую больницу при ухудшении состояния, а те пациенты, которые попали в больницу из-за других заболеваний, не пересекались с инфицированными коронавирусом пациентами и безопасно проходили лечение", - говорится в сообщении.

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При этом в Минздраве отметили, что перечень больниц сформирован для госпитализации пациентов, состояние которых ухудшается.

"Пациенты, которые имеют симптомы COVID-19, не могут обращаться самостоятельно в эти учреждения здравоохранения. Это может угрожать их здоровью. При обнаружении симптомов COVID-19 пациентам нужно позвонить своему семейному врачу. А при наличии тяжелых симптомов - температура выше 38, не сбивается, и затрудненное дыхание - звонить "103", - добавили в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 22:00 29 марта в Украине зафиксировано 475 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

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