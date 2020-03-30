В Черновицкой области от коронавируса выздоровел еще один человек

По словам председателя ОГА, динамика выздоровления прослеживается практически у всех пациентов с COVID-19.

В Черновицкой области выздоровел шестой пациент, госпитализированный с коронавирусной инфекцией.

Об этом сегодня в прямом эфире в Facebook сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

По его словам, динамика выздоровления прослеживается практически у всех пациентов с этим вирусом.

«По состоянию на сегодня у нас уже шестеро пациентов, которые выздоровели. Мы благодарим наших врачей-инфекционистов, так грамотно и профессионально занимающихся больными, помогающих вернуть 100-процентное здоровье», – сказал председатель ОГА.

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В пресс-службе Черновицкой ОГА УНИАН уточнили, что новый выздоровевший пациент – из села Колинковцы Хотинского района.

Как ранее сообщал УНИАН, первый украинец, выздоровевший от коронавирусной инфекции, – 39-летний черновчанин Александр получил подтверждение о заболевания COVID-19 3 марта. 17 марта по пациенту получен первый отрицательный тест на болезнь. 20 марта, после повторного теста, результат которого был отрицательным, мужчину выписали.

26 марта медики объявили о выздоровлении еще трех человек, у которых ранее подтвердили коронавирус, среди них – один ребенок.

27 марта врачи выписали из больницы еще одного пациента.

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