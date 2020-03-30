На Черниговщине зафиксировали второй случай коронавируса COVID-19

Женщина - из села Комаровка Борзнянского района, как и первый инфицированный.

На Черниговщине лабораторно подтвержден второй случай инфицирования COVID-19.

Об этом сообщил председатель Черниговской ОГА Андрей Прокопенко в Facebook.

По его информации, инфицированная женщина из того же села, что и мужчина, у которого первым в области обнаружили коронавирус.

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«К сожалению, лабораторно подтверждено заболевание коронавирусом у госпитализированной накануне жительницы села Комаровка Борзнянского района. Больная находится под постоянным наблюдением врачей в отдельном боксе инфекционного отделения Борзнянской ЦРБ. Больница обеспечена необходимыми лекарствами и медсредствами», - уточнил Прокопенко.

По данным местных СМИ, женщине 64 года, ее состояние - средней тяжести, она утверждает, что с больным коронавирусом мужчиной не контактировала.

Как сообщал УНИАН, 26 марта на Черниговщине лабораторно подтвержден первый случай инфицирования короновирусом - у 69-летнего мужчины, госпитализированного в больницу с пневмонией.

Село Комаровку Борзнянского района, где проживает мужчина, признали очагом вспышки инфекционной болезни. Выезды-въезды в село контролирует полиция.

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