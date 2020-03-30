В Черновицкой области еще 16 человек заразились коронавирусом

Всего в регионе зафиксировали уже 75 случаев инфицирования вирусом.

В Черновицкой области медики зафиксировали 16 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук сообщил сегодня в своем видеообращении в Facebook.

Как отметил чиновник, сегодня Черновицкий областной лабораторный центр провел исследование 47-ми образцов тестов госпитализированных с подозрениями на COVID-19 пациентов.

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«По результатам этих исследований мы имеем установленный новый факт о 16 новых инфицированных буковинцах коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее число всех инфицированных от момента первого инфицированного мужчины составляет 75 человек", – сообщил председатель ОГА.

Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на 22.00 29 марта в Украине зафиксировано 475 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В общем уже шесть человек выздоровели, повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме. Кроме того, в Украине зафиксировано 10 летальных исходов от этого заболевания.

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