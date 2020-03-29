Кабмин принял решение об обязательной обсервации для возвращающихся из-за границы украинцев

Для людей, которые хотят вернуться в Украину, правительство может продолжить организацию специальных рейсов поездов и самолетов.

Кабинет министров на заседании вечером 29 марта принял решение об обязательном соблюдении режима обсервации для тех украинцев, которые возвращаются из-за границы.

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Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий на странице в Facebook.

"Для людей, которые не могут продолжить находиться заграницей и хотят вернуться в Украину, мы сможем продолжить организацию специальных рейсов поездов и самолетов. Но граждане будут обязаны придерживаться правил обсервации. К сожалению, сегодняшние события в аэропорту Борисполь подтвердили, что другого пути нет. А ответственность самоизоляции оказалась низкой", - отметил министр.

Как сообщал УНИАН, по словам президента Украины Владимира Зеленского, все украинцы, которые в дальнейшем будут возвращаться на родину самолетом, поездом, автобусом, автомобилем или пешком, проходить обязательную двухнедельную обсервацию.

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