цей матеріал доступний українською

В Украине подтверждено 475 случаев коронавируса - Минздрав

22:29, 29 марта 2020
Страна
558 0
Иллюстрация / REUTERS

Читайте такжеЗеленский рассказал о трех сценариях развития ситуации с эпидемией коронавируса в Украине

Об этом сообщает Министерство здравоохранения на странице в Facebook.

"По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 22:00 29 марта в Украине 475 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 ПЦР-исследованием", - говорится в сообщении.

Всего зафиксировано 10 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Всего 6 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter