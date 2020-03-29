В Украине подтверждено 475 случаев коронавируса - Минздрав

Всего зафиксировано 10 летальных случаев от COVID-19.

В Украине уже зафиксировано 475 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

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Об этом сообщает Министерство здравоохранения на странице в Facebook.

"По данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 22:00 29 марта в Украине 475 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19 ПЦР-исследованием", - говорится в сообщении.

Всего зафиксировано 10 летальных случаев от COVID-19 в Украине. Всего 6 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

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