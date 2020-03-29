В "Слуге народа" заявили о еще одном заразившемся COVID-19 депутате

Больной COVID-19 находится в инфекционной больнице в Хмельницком.

Народный депутат от "Слуги народа" Владимир Ватрас заболел COVID-19.

Об этом сообщила заместитель председателя фракции Евгения Кравчук на своей странице в Facebook.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное за 29 марта

"Коронавирус обнаружен у еще одного народного депутата. Положительный результат теста получил член фракции "Слуга народа" Владимир Ватрас. Владимир сейчас находится в Хмельницком, в инфекционной больнице", - отметила Кравчук.

Она подчеркнула, что на заседании фракции "Слуга народа" 27 марта его не было.

"Со времени проведения внеочередного заседания 17 марта он находился в самоизоляции дома", - добавила Кравчук.

Как сообщал УНИАН, 18 марта стало известно, что у члена депутатской группы "Довира" Сергея Шахова обнаружили коронавирус.

Впоследствии COVID-19 обнаружили еще у двух депутатов: член фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Александра Лукашева и представителя фракции "Слуга народа" Руслана Горбенко.

У депутата группы "Довира" Сергея Вельможного лабораторный тест не подтвердил наличие коронавируса, но заболел его сын.

24 марта стало известно, что коронавирусом инфицирован также внефракционный депутат Сергей Рудик.

28 марта народный депутат, которую исключили из фракции "Слуга народа", Анна Скороход заявила, что у нее обнаружили COVID-19.

Читайте также: