В Украине чаще всего коронавирусом болеют люди от 31 до 40 лет - Минздрав
По состоянию на 29 марта в Украине больше всего коронавирусной инфекцией COVID-19 болеют люди в возрасте от 31 до 40 лет.
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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Telegram-канале «Коронавирус_инфо».
«Если рассматривать возрастную структуру пациентов с лабораторно подтвержденными случаями заболевания COVID-19 за минувшие сутки, то больше заболело людей в возрасте от 31 до 40 лет. Это 22% от общего количества», - говорится в сообщении.
Кроме этого, зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией детей до 10 лет. Сейчас это 5,4% от всех заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.
По данным Минздрава, статистика заболеваемости сейчас выглядит таким образом:
От 0 до 10 лет - 5,4%;
От 11 до 20 лет - 4,5%;
От 21 до 30 лет - 12,5%;
От 31 до 40 лет - 22,4%;
От 41 до 50 лет - 20,4%;
От 51 до 60 лет - 21,3%;
От 61 до 70 лет - 11,9%;
От 71 до 80 лет - 1,4%;
От 81 до 90 лет - 0,2%.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
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