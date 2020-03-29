В Украине чаще всего коронавирусом болеют люди от 31 до 40 лет - Минздрав

Среди больных коронавирусной инфекцией дети до 10 лет составляют 5,4%.

По состоянию на 29 марта в Украине больше всего коронавирусной инфекцией COVID-19 болеют люди в возрасте от 31 до 40 лет.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения в Telegram-канале «Коронавирус_инфо».

«Если рассматривать возрастную структуру пациентов с лабораторно подтвержденными случаями заболевания COVID-19 за минувшие сутки, то больше заболело людей в возрасте от 31 до 40 лет. Это 22% от общего количества», - говорится в сообщении.

Кроме этого, зафиксированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией детей до 10 лет. Сейчас это 5,4% от всех заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19.

По данным Минздрава, статистика заболеваемости сейчас выглядит таким образом:

От 0 до 10 лет - 5,4%;

От 11 до 20 лет - 4,5%;

От 21 до 30 лет - 12,5%;

От 31 до 40 лет - 22,4%;

От 41 до 50 лет - 20,4%;

От 51 до 60 лет - 21,3%;

От 61 до 70 лет - 11,9%;

От 71 до 80 лет - 1,4%;

От 81 до 90 лет - 0,2%.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10:00 29 марта в Украине зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

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