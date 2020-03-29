Оккупанты не намерены закрывать в Крыму рынки и отменять ярмарки, несмотря на пандемию

На сегодня в Крыму под медицинским наблюдением в связи с коронавирусной инфекцией находятся 2620 человек.

В оккупированном Крыму пока не собираются закрывать рынки и отменять ярмарки, несмотря на пандемию коронавируса COVID-19.

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Соответствующее заявление сделал так называемый глава крыма, коллаборант Сергей Аксенов.

«Продовольственные рынки закрыты не будут, ярмарки, как действенный инструмент по регулированию ценовой политики, также будут проводиться. Однако следует ввести дополнительные меры по проведению ярмарочных мероприятий: прописать нормативное расстояние для установки торговых палаток на безопасное расстояние.

Для предприятий торговли и сервиса уже сейчас внесены рекомендации по недопущению скопления граждан вблизи объектов торговли, а гражданам рекомендовано находиться в очередях на расстоянии не менее 2 м друг от друга», - написал он в Facebook.

При этом, на сегодня в Крыму под медицинским наблюдением в связи с коронавирусной инфекцией находятся 2620 человек.

Ранее в подконтрольном россиянам крымском детском лагере «Артек» несмотря на пандемию коронавируса устроили масштабный детский концерт.

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