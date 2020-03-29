Коронавирус в Украине: два ребенка находятся в тяжелом состоянии

Врачи говорят, что у больных детей наблюдается положительная динамика.

В Украине сразу два ребенка, заразившихся коронавирусом, находятся в тяжелом состоянии.

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По состоянию на 29 марта в Винницкой и Тернопольской областях инфицированные коронавирусом дети находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТСН.

По словам председателя Винницкой облгосадминистрации Владислава Скальского, один ребенок из Черновицкого района, который находится в Могилев-Подольской больнице, имеет тяжелое состояние. "Но в течение последних часов, утром, имеем первую положительную информацию о состоянии этого ребенка", - отметил он.

Что касается второго случая, то в реанимации Тернопольской областной детской больницы находится полуторагодовалый мальчик. Его состояние средне-тяжелое.

"Состояние больного COVID-19 1,5 летнего ребенка из Кременецкого района - средне-тяжелое с положительной динамикой. Ребенок находится в реанимационном отделении Тернопольской городской детской больницы", - говорится в сообщении Тернопольского штаба по борьбе с COVID-19.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 29 марта в Украине насчитывается 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Девять из них – смертельные. Пятеро пациентов выздоровели.

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