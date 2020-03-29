Экс-замглавы Киевской ОГА скончался от COVID-19

Мищенко боролся за жизнь целую неделю.

Сегодня скончался бывший заместитель главы Киевской ОГА, члена Совета директоров Конфедерации строителей Украины Олег Мищенко, у которого ранее диагностировали COVID-19.

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Об этом в Facebook сообщил президент Конфедерации строителей Украины Лев Парцхаладзе.

«Сегодня не стало Мищенко Олега Викторовича, члена Совета директоров Конфедерации строителей Украины. Он целую неделю боролся за жизнь. Но, сложная форма сахарного диабета и COVID-19 сделали своё», - рассказал он.

Олег Мищенко занимал должность зампредседателя Киевской ОГА по вопросам ЖКХ и строительства с 20 декабря 2016 по август 2017 года.

Как сообщал УНИАН, в Украине, на утро 29 марта насчитывается 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Девять из них – смертельные. Пятеро пациентов выздоровели.

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