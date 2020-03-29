В Украине обновили стандарт оказания медицинской помощи больным COVID-19

Госпитализировать в больницы будут больных тяжелой и средней степени, а все остальные будут лечиться в амбулаторных условиях.

Министерство здравоохранения обновило стандарт оказания медицинской помощи при короновирусной болезни COVID-19.

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Об этом сообщил во время брифинга заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«Данный стандарт имеет ряд приложений, которые касаются алгоритмов обнаружения коронавирусной болезни, алгоритмов работы экстренной медицинской помощи, эпидемиологов, правил использования средств индивидуальной защиты, правил ухода за больными в домашних условиях, критериев для госпитализации тяжелых и средней тяжести случаев. С сегодняшнего дня Украина будет работать по новым стандартам медицинской помощи, содержащим и определенные рекомендации к лечению больных», - сказал Ляшко.

По его словам, с новым стандартом можно ознакомиться на сайте Минздрава.

Он отметил, что госпитализировать в больницы будут больных тяжелой и средней степени, а все остальные будут лечиться в амбулаторных условиях под медико-санитарным наблюдением. «Для этого мы рекомендуем усилить центры первичной медико-санитарной помощи, привлечь специалистов других специальностей. Поскольку именно медик может принять решение относительно критериев госпитализации», - сказал Ляшко.

Напомним, по состоянию на утро 29 марта в Украине насчитывается 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Девять из них – смертельные. Пятеро пациентов выздоровели.

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