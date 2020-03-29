Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 29 марта
В Украине и других странах мира в связи с пандемией коронавируса COVID-19 введен жесткий карантин.
Коронавирус в мире: статистика
По состоянию на утро 29 марта в мире насчитывается 664 924 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Количество умерших от COVID-19 выросло до 30 848 человек. В то же время 140 222 человека выздоровели.
Ситуация в Украине
В Украине, по последним данным Центра общественного здоровья, зафиксировано 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Девять из них – смертельные. Пять пациентов выздоровели.
За минувшие сутки зафиксировано 109 новых случаев заболевания.
Коронавирус в мире и в Украине: что важно знать 29 марта 2020
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке.
В Италии заболевших COVID-19 лечат комплексом препаратов, в частности противомалярийных, противовирусных и протиспидозных.
В Москве выявлено более тысячи заражений коронавирусом COVID-19.
Случаи коронавируса фактически зарегистрированы во всех областях Украины.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков анонсировал принудительную обсервацию для украинцев, которые в ближайшие дни будут возвращаться на родину из-за границы.
В Украину из Китая прибыл самолет с очередной партией медицинских масок, защитных костюмов и других противоэпидемических средств.
Киевские власти намерены штрафовать нарушителей карантина.
В Хмельницком второго больного коронавирусом COVID-19 поместили в реанимационный бокс.
До Киева спецпоездом из Москвы вернулись граждане, пожелавшие выехать из РФ.
Депутат Запорожского облсовета Геннадий Фукс заразился коронавирусом.
В город Винницу ограничили въезды.
Ситуация на фронте
Случаев заболевания COVID-19 среди личного состава Объединенных сил не обнаружено.
Вирус на оккупированных территориях
Первый случай заражения коронавирусной инфекцией зафиксирован на неподконтрольной Киеву территории Луганской области.
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