На сегодня фактически нет ни одной области, где еще не регистрировали коронавирус – Минздрав (видео)

В Кировоградской области зафиксированы первые четыре случая болезни.

По состоянию на утро 29 марта случаи коронавирус фактически зарегистрирован во всех областях Украины, однако первый случай в Николаевской области решили перерегистрировать на город Киев.

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Об этом на брифинге рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

«У нас уже появились первые случаи в Кировоградской области – первые четыре. Поэтому по факту нет ни одной области, в которой не было бы зарегистрировано случаев коронавирусной болезни», - отметил он.

«В то же время остается без случаев Николаевская. Мы в прошлом отчете подавали Николаевскую область как зарегистрированный случай, но после верификации данных этот случай перенесен в Киев. Поэтому еще в Николаевской области по состоянию на 29 марта можем говорить об отсутствии случаев», - уточнил Ляшко.

Напомним состоянию на утро 29 марта в Украине насчитывается 418 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Девять из них – смертельные. Пятеро пациентов выздоровели.

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