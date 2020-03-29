В Украине за сутки зафиксировали 109 новых случаев COVID-19
10:33, 29 марта 2020Страна
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На сегодня жертвами коронавируса в Украине стали 9 человек.
Число случаев COVID-19 в Украине растет / Иллюстрация REUTERS
По состоянию на утро 29 марта в Украине насчитывается 418 лабораторно подтвержденных случев COVID-19. Девять из них – смертельные. Пять пациентов выздоровели.
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Соответствующие данные привел Минздрав. По информации Центра общественного здоровья, за минувшие сутки было зафиксировано 109 новых случаев болезни.
Напомним, по состоянию на утро 29 марта в мире насчитывается почти 665 тысяч случаев заражения коронавирусом. 30 848 человек стали жертвами болезни.
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