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В Украине за сутки зафиксировали 109 новых случаев COVID-19

10:33, 29 марта 2020
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Число случаев COVID-19 в Украине растет / Иллюстрация REUTERS

По состоянию на утро 29 марта в Украине насчитывается 418 лабораторно подтвержденных случев COVID-19. Девять из них – смертельные. Пять пациентов выздоровели.

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Соответствующие данные привел Минздрав. По информации Центра общественного здоровья, за минувшие сутки было зафиксировано 109 новых случаев болезни.

Напомним, по состоянию на утро 29 марта в мире насчитывается почти 665 тысяч случаев заражения коронавирусом. 30 848 человек стали жертвами болезни.

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