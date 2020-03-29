В оккупированном Луганске первый случай заражения коронавирусом

Луганские медики госпитализировали жителя Славяносербского района.

На оккупированной территории Луганской области зафиксирован первый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщают сепаратистские СМИ.

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Сообщается, что луганские медики госпитализировали жителя Славяносербского района, у которого тест на коронавирус нового типа дал положительный результат.

Так называемая «министр здравоохранения ЛНР» Наталия Пащенко сказала, что это не окончательный диагноз, так как он требует подтверждения.

Она также заявила, что "пациент не находился на территории ЛНР", а "прибыл из-за пределов". Откуда именно приехал больной - не уточняется.

Указано, что среди круга контактов больного - члены его семьи. Сообщается, что медики всех осмотрели, однако не уточняется - отправили ли их на карантин.

Как сообщал УНИАН, в оккупированном Крыму подтвердили семь случаев заболевания коронавирусом.

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