У депутата Запорожского облсовета Фукса обнаружили коронавирус

Сейчас Геннадий Фукс проходит курс лечения от коронавируса в больнице.

У депутата Запорожского облсовета Геннадия Фукса обнаружили коронавирус.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Друзья! Вынужден сообщить Вам, что несмотря на то, что я максимально старался соблюдать карантин, врачи диагностировали у меня заболевание коронавирусом COVID-19. Прохожу сейчас курс лечения в больнице", - написал он.

Как сообщал УНИАН, количество инфицированных смертельным коронавирусом в Украине по состоянию на вечер 28 марта увеличилось на 46 человек до 356.

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