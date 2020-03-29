У депутата Запорожского облсовета Фукса обнаружили коронавирус
07:45, 29 марта 2020Страна
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Сейчас Геннадий Фукс проходит курс лечения от коронавируса в больнице.
Геннадий Фукс / фото: Новый День
У депутата Запорожского облсовета Геннадия Фукса обнаружили коронавирус.
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Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Друзья! Вынужден сообщить Вам, что несмотря на то, что я максимально старался соблюдать карантин, врачи диагностировали у меня заболевание коронавирусом COVID-19. Прохожу сейчас курс лечения в больнице", - написал он.
Как сообщал УНИАН, количество инфицированных смертельным коронавирусом в Украине по состоянию на вечер 28 марта увеличилось на 46 человек до 356.
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