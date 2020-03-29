В Хмельницкой области зафиксирован второй случай заболевания коронавирусом
06:45, 29 марта 2020Страна
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Также сегодня были проведены тесты 11 медикам инфекционной больницы, вирус у них не обнаружен.
Информацию о втором больном также подтвердила пресс-служба городского совета / фото УНИАН
По состоянию на 22:00 28 марта в Хмельницкой области зафиксировано два лабораторно подтвержденных случая COVID-19.
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Как сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-лужбу ОГА, кроме этого, есть одно подозрение на коронавирусную инфекцию.
Информацию о втором больном также подтвердила пресс-служба городского совета. И добавила: сегодня провели тесты 11 медикам инфекционной больницы, вирус у них не обнаружен.
Как сообщал УНИАН, 27 марта в Хмельницком была обнаружена первая больная с COVID-19. Ней оказалась 29-летняя хмельничанка. Женщина 15 марта поехала в туристическую поездку в Австрию и Венгрию.
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