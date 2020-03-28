В медучреждениях, где лечат больных COVID-19, организуют питание медикам и комнаты отдыха для полицейских

Соответствующее распоряжение подписал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

В медицинских учреждениях, где предоставляют помощь при COVID-19, будет организовано питание медиков и оборудованы комнаты отдыха для полицейских.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. «Все медработники, которые задействованы в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Украине, и постоянно находятся на работе, будут обеспечены питанием. Также в учреждениях здравоохранения, которые оказывают медицинскую помощь больным с коронавирусной болезнью, должны быть оборудованы комнаты отдыха для сотрудников полиции», - говорится в сообщении.

Соответствующее распоряжение подписал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко 27 марта по результатам совещания с руководителями региональных штабов.

Ответственность за выполнение данного распоряжения возложена на руководителей работ по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в областях и городе Киеве.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели. Всего с начала 2020 года поступило 1712 сообщений о подозрении на коронавирус.