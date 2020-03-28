Трое больных, у которых вчера был зафиксирован COVID-19, находятся в тяжелом состоянии.

В Черновицкой области количество инфицированных коронавирусом возросло до 59.

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Как сообщает Черновицкая облгосадминистрация в Facebook, по состоянию на 28 марта общая численность больных коронавирусом в регионе со времени первого установленного случая составляет 59 человек.

Среди них 24 человека - лечились или продолжают лечиться в медучреждениях области, а 35 человек - лечатся амбулаторно.

"Трое больных, у которых вчера был зафиксирован COVID-19, находятся в тяжелом состоянии. Они сейчас на кислородной дотации", - говорится в сообщении.

Эти больные находятся в Глыбоцкой центральной районной больнице, Черновицкой городской больнице №1 и областной клинической больнице.

Состояние остальных инфицированных коронавирусом буковинцев стабильное, добавили в ОГА.