В Черновицкой области количество инфицированных коронавирусом возросло до 59
В Черновицкой области количество инфицированных коронавирусом возросло до 59.
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Как сообщает Черновицкая облгосадминистрация в Facebook, по состоянию на 28 марта общая численность больных коронавирусом в регионе со времени первого установленного случая составляет 59 человек.
Среди них 24 человека - лечились или продолжают лечиться в медучреждениях области, а 35 человек - лечатся амбулаторно.
"Трое больных, у которых вчера был зафиксирован COVID-19, находятся в тяжелом состоянии. Они сейчас на кислородной дотации", - говорится в сообщении.
Эти больные находятся в Глыбоцкой центральной районной больнице, Черновицкой городской больнице №1 и областной клинической больнице.
Состояние остальных инфицированных коронавирусом буковинцев стабильное, добавили в ОГА.