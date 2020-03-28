В Запорожской области зафиксировали первый случай выздоровления от COVID-19 – глава ОГА

Таким образом, в Украине от COVID-19 выздоровели уже шесть человек.

В Запорожской области зафиксировали первый случай выздоровления от COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил председатель Запорожской облгосадминистрации Виталий Туринок.

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"По состоянию на 11.00 выписана домой из областной инфекционной больницы женщина, которая заболела 15 марта (вернулась из Египта)", - написал Туринок.

По его словам, женщину выписали после двух отрицательных результатов ПЦР-исследования на коронавирус.

Таким образом, в Украине от COVID-19 выздоровели уже шесть человек.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10.00 28 марта в Украине было лабораторно подтверждено 311 случаев COVID-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых и 1 ребенок).

За сутки выявлено 93 новых случая COVID-19.