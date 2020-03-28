У нардепа Скороход обнаружили коронавирус
Внефракционный народный депутат Анна Скороход сообщила, что у нее обнаружили коронавирус.
Об этом она заявила на своем Telegram-канале.
"Для того, чтоб больше не ходили слухи, хочу сообщить, что сегодня мне подтвердили положительный тест на коронавирус COVID-19", - написала она.
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Скороход попросила всех, кто близко с ней общался в последнее время, уйти на самоизоляцию на 14 дней.
"Основной признак у меня - не чувствую никаких запахов. Берегите себя и своих близких! И будьте добрее друг к другу", - добавила депутат.
Отметим, ранее Скороход была членом фракции "Слуга народа", однако 15 ноября ее исключили.
Коронавирус в Верховной Раде
Первым COVID-19 заболел парламентарий из группы "Доверие" Сергей Шахов. Он отдыхал в Италии. Чуть позже стало известно об инфицировании его жены. Уже 21 марта Шахова госпитализировали.
В тот же день, 21 марта, стало известно о подозрении на коронавирус у члена той же депутатской группы "Доверие" и однопартийца Шахова Сергея Великого. Он вместе с сыном находится в Александровской больнице.
Уже 22 марта коронавирус подтвердили у депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Александра Лукашева.
24 марта о диагнозе узнал народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко. Сейчас он находится в столичной Александровской больнице.
24 марта появилась информация о том, что внефракционный народный депутат Сергей Рудык заразился коронавирусом. Последний раз он был на заседании Верховной Рады 17 марта.
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