В Днепре подозрение на коронавирус обнаружили у курсанта университета внутренних дел

Сейчас студент находится в Бердянске. У него взяли соответствующие анализы и отправили их на обследование.

У одного из курсантов Днепропетровского университета внутренних дел обнаружили подозрение на инфицирование коронавирусной инфекцией. Он находится в изоляции.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря заведения Яну Шнурко пишет UA: ДНЕПР.

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По ее словам, курсант четвертого курса факультета криминальной полиции с начала марта проходил практику в Бердянском отделе полиции. Там контактировал с задержанным, у которого обнаружили коронавирус.

Сейчас студент находится в Бердянске. У него взяли соответствующие анализы и отправили их на обследование.

"У него также взяли на анализ слюну. Там 36 из 40 показателей показывают, что он болен. Его осматривал врач. Симптомов никаких нет. Нормальное у него давление, температура тела 36,4", – сообщила Яна Шнурко.

Как сообщалось, у заместителя председателя Национальной полиции, начальника полиции Киева Андрей Крищенко подтвердили коронавирусную инфекцию. Круг лиц, которые контактировали в течение инкубационного периода с больным, уже установили. Все они проинформированы о потенциальном риске заболевания и находятся в самоизоляции.

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