В Тернопольской области коронавирус выявили в полуторагодовалого ребенка

Специалисты предполагают, что ребенок был инфицирован от дяди, который недавно вернулся из Польши и не выполнил требований по изоляции.

В Тернопольской области коронавирус выявили у полуторагодовалого ребенка.

Об этом в Facebook вчера ночью сообщил председатель Кременецкого райсовета Владимир Стефанский.

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«Уважаемые жители Кременецкого района. К сожалению, имеем первый случай заражения коронавирусом COVID-19 в районе. У полуторагодовалого ребенка из села Лидихов обнаружили воспаление легких. Ребенка почаевские врачи по согласованию с родителями отправили на лечение в Тернополь. У ребенка официально подтвердили коронавирус», - написал Стефанский.

Он добавил, что ребенок, наверное, была инфицирована от дяди, который недавно вернулся из Польши и не выполнил требования по изоляции.

Председатель райсовета вновь призвал граждан не выходить лишний раз из своих домов и соблюдать правила гигиены и карантина.

По данным Тернопольского лабораторного центра Минздрава, по состоянию на 22.00 27 марта в Тернопольской области было зафиксировано 43 лабораторно подтвержденных случая коронавируса, один из них - летальный.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, всего в Украине лабораторно подтверждено 311 случаев COVID-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых и 1 ребенок).

За сутки выявлено 93 новых случая COVID-19.

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