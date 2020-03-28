Во Львовской области еще два случая инфицирования COVID-19

Пациенты в возрасте 50 и 16 лет. В обоих – положительные результаты по результатам теста на коронавирус.

Во Львовской области зарегистрировали еще два случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает Львовская ОГА.

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Пациенты в возрасте 50 и 16 лет. В обоих – положительные результаты по результатам теста на коронавирус.

Пациенты находятся в самоизоляции. В целом в области уже 5 случаев инфицирования.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине зафиксировали 311 случаев заражения коронавирусом, 8 из которых – летальные. Больше всего заболевших в столице, Черновицкой, Тернопольской и Киевской областях.