Во Львовской области еще два случая инфицирования COVID-19
11:07, 28 марта 2020Страна
220 0
Пациенты в возрасте 50 и 16 лет. В обоих – положительные результаты по результатам теста на коронавирус.
Иллюстрация REUTERS
Во Львовской области зарегистрировали еще два случая инфицирования коронавирусной инфекцией COVID-19.
Об этом сообщает Львовская ОГА.
Читайте такжеВ Киеве за последние сутки выявлено 19 человек, инфицированных коронавирусом – Кличко
Пациенты в возрасте 50 и 16 лет. В обоих – положительные результаты по результатам теста на коронавирус.
Пациенты находятся в самоизоляции. В целом в области уже 5 случаев инфицирования.
Как сообщал УНИАН, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине зафиксировали 311 случаев заражения коронавирусом, 8 из которых – летальные. Больше всего заболевших в столице, Черновицкой, Тернопольской и Киевской областях.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter