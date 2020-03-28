В Киеве за последние сутки выявлено 19 человек, инфицированных коронавирусом – Кличко

Таким образом в столице лабораторно подтвержденные диагнозы заболевания COVID-19 уже у 74 человек.

В Киеве за последние сутки выявлено 19 человек, инфицированных коронавирусом.

Об этом в Facebook сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко.

"Уже 74 человека в Киеве имеют подтвержденный диагноз заболевания COVID-19. Сегодня утром мы получили от Государственного учреждения «Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины» еще 19 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом", - написал он.

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По словам Кличко, новые случаи заболевания зафиксированы у 10 мужчин в возрасте от 25 до 54 лет и у 9 женщин в возрасте от 17 до 62 лет.

"Девять пациентов госпитализированы в Александровскую больницу столицы. Пятеро - в городскую клиническую больницу №4. Еще трое - в клиническую больницу №9.

А двое заболевших киевлян - в самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей", - добавил мэр.

Он также отметил, что город закупил оборудования для ПЦР-тестов, которое позволяет исследовать материал слизистой пациента, и подчеркнул, что в первую очередь будут тестировать киевлян с симптомами и подозрением на коронавирус.

Как сообщал УНИАН, по данным Минздрава, всего в Украине лабораторно подтверждено 311 случаев COVID-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых и 1 ребенок).

За сутки выявлено 93 новых случая COVID-19.