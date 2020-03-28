Минздрав: в Украине уже 8 смертей от коронавируса

За сутки было зафиксировано 93 новых случаев.

В Украине зафиксировали 311 случаев инфицирования коронавирусом и 8 смертей.

Об этом сообщает министерство здравоохранения.

По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 93 новых случаев.

Читайте такжеКоронавирус в Украине и мире: самое важное за 28 марта

В частности, в Винницкой области выявлено 16 случаев заражения, Волынской – 2, Днепропетровской – 7, Донецкой – 2, Житомирской – 4 (один летальный), Запорожской – 10, Ивано-Франковской – 28 (3 летальных), Киеве – 74, Киевской области – 41, Львовской – 5, Луганской – 2, Николаевской – 1, Одесской – 6, Полтавской – 1, Ривненской – 9 (1 летальный), Тернопольской – 43 (один летальный), Харьковской – 1, Херсонской – 1, в Хмельницкой – 1, Черновицкой - 47 (1 летальный, 5 выздоровления), Черкасской – 3, Черниговской – 1.

Исследования проводились в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями.

По состоянию на утро 28 марта 2020 года в Центр поступило 311 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 1712 сообщений о подозрении на COVID-19.