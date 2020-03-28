Коронавирус в Украине и мире: самое важное за 28 марта

По состоянию на 10:00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 летальных.

В мире объявлена пандемия коронавируса COVID-19, в Украине и других странах мира введен жесткий карантин. По состоянию на 9:00 28 марта во всем мире подтверждены 508 070 случаев заражения, 27 761 из которых оказались летальными. В то же время 127 531 инфицированных выздоровели. Наибольшее количество смертей (9 134) зарегистрировано в Италии.

Коронавирус в Украине

В Украине зафиксированы 311 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 8 - летальных

По данным ЦОС, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 93 новых случая.

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Въезд в Киев закроют до 24 апреля

В рамках противодействия распространению смертельного коронавируса въезд в Киев будет запрещен до 24 апреля. В то же время водители и пассажиры транспортных средств должны будут пройти обязательную термометрию на въезде в столицу.

США выделят Украине медицинскую и гуманитарную помощь на борьбу с COVID-19

США выделят Украине медицинскую и гуманитарную помощь на сумму более 12 миллионов долларов на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, предоставления технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID-19.

Коронавирус на фронте

На сегодня случаев заболевания вследствие инфицирования коронавирусом среди личного состава Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано.

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