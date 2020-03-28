В Черниговской области лабораторно подтвердили первый случай COVID-19

Госпитализированному с пневмонией 69 лет, у него есть сопутствующие заболевания.

В Черниговской области лабораторно подтвердили первый случай заражения коронавирусом - у мужчины, которого госпитализировали в райбольницу с пневмонией.

Об этом председатель ОГА Андрей Прокопенко сообщил на своей странице в Facebook.

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«Мне только что сообщили, что ПЦР-тест подтвердил первый случай коронавируса в Черниговской области», - написал он.

Больной находится в отдельном боксе инфекционного отделения Борзнянской районной больницы в удовлетворительном состоянии.

Определен первый круг контактных лиц, все они находятся на самоизоляции и под медико-санитарным надзором, самоизоляцию контролируют сотрудники полиции.

В то же время, по данным председателя Борзнянской РГА Ларисы Осадчук, пока неизвестно, где инфицировался человек. Он лечился у семейного врача с 16 марта, 24 марта был госпитализирован. Экспресс-тест дал положительный результат на коронавирус.

Мужчине 69 лет, он имеет сопутствующие заболевания.

Как сообщал УНИАН, по данным Центра общественного здоровья Минздрава, по состоянию на 23.00 27 марта в Украине было 310 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19.