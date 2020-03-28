В Сумской области закрыли на карантин одно из отделений больницы, в котором лежала умершая от COVID-19

Отделение больницы будет закрыто до завершения противоэпидемических мероприятий.

В городе Конотоп Сумской области приостановили деятельность одного из отделений центральной районной больницы, в котором лежала умершая пациентка, больная COVID-19

Об этом поздно вечером 27 марта сообщил официальный сайт Сумской областной государственной администрации.

Согласно сообщению, решение о приостановлении деятельности одного из отделений коммунального неприбыльного предприятия «Конотопская центральная районная больница им. академика Михаила Давыдова» принято главным санитарным врачом Сумской области. Отделения больницы будет закрыто до завершения противоэпидемических мероприятий.

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«Проведение этих мероприятий обеспечено необходимыми дезсредствами. Установлено медицинский персонал, который находился в непосредственном контакте с больной COVID-19. Этим работникам будут проведены необходимые лабораторные исследования», – говорится на сайте ОГА.

При этом в сообщении уточняется, что остальные медицинские работники других отделений больницы будут работать в штатном режиме и предоставлять пациентам необходимую медицинскую помощь.

Жителям г. Конотоп и Конотопского района рекомендовано строго придерживаться карантина.

Как сообщал УНИАН, 76-летняя жительница села Казацкое Сумской области, которая 25 марта умерла в реанимацию Конотопской ЦРБ с подозрением на коронавирус, была местной знахаркой и принимала людей. Уже известно, что в село, где проживала женщина, приехали работники из Польши – от них, скорее всего, она и могла заразиться.

После смерти пациентки установили уже около 70 человек, которые контактировали с ней. У умершей от коронавируса пенсионерки заразились трое родственников – сын, дочь и внук, у которых экспресс-тесты дали положительный результат. В двух из них наличие COVID-19 позже был диагностирован лабораторно методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).