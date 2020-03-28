Вернулась из Франции: в Одессе подтвержден еще один случай заболевания коронавирусом

Из пятерых ранее выявленных в Одессе больных, двое находятся на самоизоляции в Киеве, двое – в Одессе, и один человек – в Одесской городской инфекционной больнице.

В Одессе подтвержден еще один случай заболевания коронавирусом у женщины, вернувшейся из Франции. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрацией Максим Куцый.

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Он отмечает, что положительный результат на COVID-19 вечером в пятницу, 27 марта, получен лабораторным центром в Одессе.

«Женщина, 1963 г. р., вернулась из Франции и после выявления симптомов обратилась к медикам. На данный момент в регионе зафиксировано 6 случаев заболевания COVID-19», - сообщил Куцый.

По его словам, из пятерых ранее выявленных в Одессе больных, двое находятся на самоизоляции в Киеве, двое – в Одессе, и один человек – в Одесской городской инфекционной больнице.

Как сообщал УНИАН, 25 марта стало известно, что в Одесском регионе зарегистрированы четыре случая коронавируса COVID-19. Заболели супруги (мужчина 1963-го и женщина 1965 г. р.), вернувшиеся из Италии, мужчина, 1973 г. р., прибывший из Германии, а также мужчина, 1995 г. р., приехавший из США.

26 марта подтвердился диагноз у мужчины, 1983 г. р., вернувшегося из США.

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