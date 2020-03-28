В Черновицкой области медики получили подтверждение коронавируса у еще 12 человек
В Черновицкой области медики получили подтверждение еще 12-ти лабораторно подтвержденных случаев корона вируса.
Об этом в прямом эфире в Facebook сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.
Читайте такжеВ Хмельницком зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Как отметил чиновник, в лабораторном центре Черновицкой области в пятницу провели анализы 50 образцов.
«По только что полученным данным, выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из этих 12-ти человек в основном все они – такого серьезного возраста, старше 50-ти лет», – сказал чиновник.
Чиновник добавил, что большинство новых зараженных – зараженные от родственников, которые вернулись из-за границы.
«К большому сожалению, среди них есть также двое пациентов, которые на время вызова экстренной медицинской помощи к себе домой не сообщили врачам о том, что они вернулись из-за границы. И только в процессе госпитализации, в больнице, когда у них взяли образцы на анализ, они признались в том, что вернулись из-за границы», – сообщил председатель ОГА.
Таким образом, в Черновицкой области зафиксировано уже 59 случаев коронавируса, из которых пятеро выздоровели, а одна пациентка умерла.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на вечер 27 марта зафиксировано 310 случаев новой коронавирусной болезни COVID-19.
Читайте также:
- Симптомы коронавирус - как отличить от гриппа или простуды
- Коронавирус карта распространение на сегодня (обновляется)
- Коронавирус новости в Украине и мире - онлайн