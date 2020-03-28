В Черновицкой области медики получили подтверждение коронавируса у еще 12 человек

Двое инфицированных пациентов скрывали от врачей то, что они вернулись из-за границы.

В Черновицкой области медики получили подтверждение еще 12-ти лабораторно подтвержденных случаев корона вируса.

Об этом в прямом эфире в Facebook сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

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Как отметил чиновник, в лабораторном центре Черновицкой области в пятницу провели анализы 50 образцов.

«По только что полученным данным, выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из этих 12-ти человек в основном все они – такого серьезного возраста, старше 50-ти лет», – сказал чиновник.

Чиновник добавил, что большинство новых зараженных – зараженные от родственников, которые вернулись из-за границы.

«К большому сожалению, среди них есть также двое пациентов, которые на время вызова экстренной медицинской помощи к себе домой не сообщили врачам о том, что они вернулись из-за границы. И только в процессе госпитализации, в больнице, когда у них взяли образцы на анализ, они признались в том, что вернулись из-за границы», – сообщил председатель ОГА.

Таким образом, в Черновицкой области зафиксировано уже 59 случаев коронавируса, из которых пятеро выздоровели, а одна пациентка умерла.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на вечер 27 марта зафиксировано 310 случаев новой коронавирусной болезни COVID-19.

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