В Черновицкой области пятый пациент выздоровел от коронавируса

По словам председателя ОГА, мужчина выздоровел и уже возвращается домой.

В Черновицкой области сегодня поправился еще один пациент от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук сообщил в видеообращении в Facebook.

Читайте такжеКоличество инфицированных коронавирусом в Украине возросло до 310

По словам чиновника, мужчина выздоровел и уже возвращается домой из больницы.

«Таким образом черновицкими врачами по состоянию на сегодня уже вылечено пять человек, и такая статистика должна вдохновлять верой не только пациентов, которые лечатся в черновицких больницах, но и всех пациентов в Украине, для которых период лечения только начинается», – сказал Сергей Осачук.

В то же время корреспонденту УНИАН в пресс-службе ОГА уточнили, что пациент, который выздоровел – из села Колинковцы Хотинского района, которое сейчас лидирует в области по количеству инфицированных коронавирусом лиц (13).

Как ранее сообщал УНИАН, первый украинец, который выздоровел от коронавирусной инфекции – 39-летний черновчанин Александр получил подтверждение о заболевания COVID-19 3 марта. 17 марта в отношении пациента получен первый отрицательный тест на болезнь. 20 марта, после повторного теста, результат которого был отрицательным, мужчину выписали.

26 марта медики объявили о выздоровлении еще трех человек, у которых ранее подтвердили коронавирус, среди них – один ребенок.

Читайте также: