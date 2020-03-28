В Черновицкой области пятый пациент выздоровел от коронавируса
В Черновицкой области сегодня поправился еще один пациент от коронавирусной инфекции COVID-19.
Об этом председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук сообщил в видеообращении в Facebook.
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По словам чиновника, мужчина выздоровел и уже возвращается домой из больницы.
«Таким образом черновицкими врачами по состоянию на сегодня уже вылечено пять человек, и такая статистика должна вдохновлять верой не только пациентов, которые лечатся в черновицких больницах, но и всех пациентов в Украине, для которых период лечения только начинается», – сказал Сергей Осачук.
В то же время корреспонденту УНИАН в пресс-службе ОГА уточнили, что пациент, который выздоровел – из села Колинковцы Хотинского района, которое сейчас лидирует в области по количеству инфицированных коронавирусом лиц (13).
Как ранее сообщал УНИАН, первый украинец, который выздоровел от коронавирусной инфекции – 39-летний черновчанин Александр получил подтверждение о заболевания COVID-19 3 марта. 17 марта в отношении пациента получен первый отрицательный тест на болезнь. 20 марта, после повторного теста, результат которого был отрицательным, мужчину выписали.
26 марта медики объявили о выздоровлении еще трех человек, у которых ранее подтвердили коронавирус, среди них – один ребенок.
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