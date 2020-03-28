В Виннице врач онкодиспансера заразился коронавирусом

На месте работают инфекционисты и проверяют контактных лиц.

В Виннице врач областного онкологического диспансера заразился смертельным коронавирусом.

Об этом сообщила заместитель директора Департамента здравоохранения Винницкой ОГА Надежда Марусяк, передает UA: Винница.

По данным издания, онкодиспансер закрыли на вход и выход, на месте работают инфекционисты и проверяют контактных лиц.

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По состоянию на вечер 27 марта в Винницкой области было зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом.

«Пациенты с подтвержденными случаями и с подозрениями на COVID-19 находятся на стационарном лечении в боксированных палатах под постоянным медицинским наблюдением. В настоящее время состояние пациентов стабильное», - сообщила Марусяк.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на утро 27 марта в Украине зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом, из них 5 летальных: в Винницкой области - 5 случаев, в Черновицкой – 47 (1 умер), в Киеве – 47, Киевской – 32, Ивано-Франковской – 24 (2 умерли), Тернопольской – 25 (1 умерла), Запорожской – 8, Закарпатской - 1, Одесской – 4, Волынской – 2, Днепропетровской – 3, в Житомирской – 2 (1 умер), Львовской – 3, Ривненской - 9, в Черкасской – 2, Донецкой – 2, Луганской – 1 и Херсонской – 1.

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