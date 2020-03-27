В Хмельницком зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

Женщине с Хмельницкого 29 лет, она посещала Австрию.

По состоянию на 21:00 в Хмельницком выявлен первый больной с Covid-19.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, пациентка - женщина из Хмельницкого, которая вернулась из-за границы. Ее состояние стабильное, средней тяжести.

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Экспресс-тест, который ей делали раньше, давал отрицательный результат.

"Пациентке 29 лет, она посещала Австрию. Сейчас у нее температура 37,2 и она находится в боксе нашей больницы. Кстати, диагноз пневмонии не подтвердился", - прокомментировала корреспонденту УНИАН главный врач Хмельницкой городской инфекционной больницы Оксана Поддубная.