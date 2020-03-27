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В Хмельницком зафиксировали первый случай заражения коронавирусом

21:44, 27 марта 2020
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Сейчас у пациентки температура 37,2 / ua.depositphotos.com

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горсовета, пациентка - женщина из Хмельницкого, которая вернулась из-за границы. Ее состояние стабильное, средней тяжести.

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Экспресс-тест, который ей делали раньше, давал отрицательный результат.

"Пациентке 29 лет, она посещала Австрию. Сейчас у нее температура 37,2 и она находится в боксе нашей больницы. Кстати, диагноз пневмонии не подтвердился", - прокомментировала корреспонденту УНИАН главный врач Хмельницкой городской инфекционной больницы Оксана Поддубная.

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