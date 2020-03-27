В Сумской области лабораторно подтверждены пять случаев заболевания COVID-19

Два из пяти случаев зафиксированы в Сумах.

В Сумской области по состоянию на 27 марта лабораторно подтверждено 5 случаев заболевания COVID-19.

Об этом сегодня на брифинге в Сумской облгосадминистрации сообщила главный инфекционист области Ирина Троцкая.

По ее словам, на сегодняшний день методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) коронавирус подтвержден у пяти человек.

«Состояние четырех человек - стабильное и, к сожалению, одна женщина умерла. Это произошло 25 марта. Речь идет о 78-летней женщине, которая проживала в селе. Она никуда не выезжала, но имела общения с другими людьми. Видимо, поэтому и произошло ее инфицирование», - рассказала Троцкая.

Она уточнила, что больная пенсионерка впервые обратилась за медицинской помощью только на седьмой день заболевания и была доставлена в инфекционный стационар, где ей была диагностирована двусторонняя вирусная пневмония.

«После обследования на грипп быстрый тест показал отрицательный результат. Она была обследована быстрым тестом на COVID-19, и этот результат был положительным ... К сожалению, несмотря на лечебные мероприятия она через два дня умерла ... Через сутки методом ПЦР диагноз был подтвержден», - подчеркнула Троцкая.

По ее данным, у четырех человек с подтвержденным диагнозом заболевание протекает без осложнений.

Она добавила, что два из четырех случаев COVID-19 подтверждены в Сумах, еще два - у ближайших контактных лиц умершей пенсионерки. Это жители Конотопского района.

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На сегодняшний день местными органами власти и медицинскими работниками региона совместно с полицейскими определяются все контактные лица пациентов с установленным диагнозом COVID-19.

«Установлен 71 человек. Они находятся на самоизоляции под наблюдением семейных врачей», - отметила Троцкая.

Также она сообщила, что Сумская область будет учтена в статистике Министерства здравоохранения по коронавирусу после того, как первые пять подтвержденных случаев заболевания в Сумском лабораторном центре дополнительно подтвердят в референс-лаборатории в Киеве.

Сейчас на официальном сайте Минздрава, по данным Центра общественного здоровья, нет сведений о лабораторно подтвержденных случаях COVID-19 в Сумской области, соответственно они не включены и в общую статистику по Украине.

Как сообщал УНИАН, 76-летняя жительница села Казацкое Сумской области, которая 25 марта умерла в реанимации Конотопской ЦРБ с подозрением на коронавирус, была местной знахаркой и принимала людей. Уже известно, что в село, где проживала женщина, приехали работники из Польши - от них, скорее всего, она и могла заразиться коронавирусом.

После смерти пациентки установили уже около 70 человек, контактировавших с ней. От умершей от коронавируса пенсионерки заразились трое родственников - сын, дочь и внук. Это подтвердили экспресс-тесты.