В Днепропетровской области одного пациента вылечили от COVID-19, еще у троих обнаружили инфицирование

Коронавирус обнаружили у двух жителей Днепра и одного – Никополя. Все трое инфицированных недавно вернулись из стран, охваченных эпидемией.

В Днепропетровской области по результатам лабораторного анализа подтверждены еще три случая заболевания коронавирусом. Первого инфицированного жителя удалось вылечить.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко.

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Инфекцию обнаружили у двух жителей областного центра и жителя Никополя. Все трое инфицированных недавно вернулись из стран, охваченных эпидемией, – Испании, Франции и ОАЭ. Сейчас больные – под пристальным наблюдением врачей. Состояние здоровья пациентов стабильное», - отметил Бондаренко.

По его словам, больные получают симптоматическое лечение. Сейчас устанавливают круг контактных лиц.

В то же время одного инфицированного жителя, которого вместе с женой госпитализировали после приезда из Франции 17 марта, удалось вылечить. А женщина пока остается под присмотром медиков.

Сейчас в области уже 6 подтвержденных случаев коронавируса.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 27 марта зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом, из них 5 летальных. Выздоровели 4 человека.