В Киеве определили пять больниц, где будут принимать больных пневмонией

Пациентам с тяжелыми формами пневмоний начнут делать ПЦР-тестирование на коронавирус.

В Киеве пациентов с пневмонией будут принимать городские больницы №1, №3, №5, №6 и №8.

Об этом говорится в сообщении Киевской городской госадминистрации.

По словам директора Департамента здравоохранения Валентины Гинзбург, этот шаг направлен на упорядочение госпитализации таких больных.

«Обычно лечение пневмонии осуществлялось в любой больнице в терапевтическом или пульмонологическом отделениях, где находятся и другие категории пациентов, в частности, хронические больные. Учитывая, что рост случаев этого заболевания происходит в период вспышки гриппа, а также, что коронавирусная инфекция в основном поражает легкие, было принято решение очертить круг медицинских учреждений, которые будут принимать больных пневмонией», - пояснила она.

Как отмечается, при определении перечня больниц учитывались, прежде всего, наличие достаточного кадрового потенциала и соответствующего оборудования, которое способно спасти жизнь в случае тяжелого течения болезни.

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Также предусмотрена возможность консультирования больных пневмонией, которые находятся в этих пяти заведениях, врачами-инфекционистами из Александровской клинической больницы Киева и Киевской городской клинической больницы №4.

Кроме того, пациентам, прежде всего с тяжелыми формами пневмонии, начнут делать ПЦР-тестирование на коронавирус.

«Такие мероприятия дают нам возможность, во-первых, усилить контроль над лечением пациентов с пневмонией. Во-вторых, обезопасить хронических больных - например, сахарным диабетом, гастроэнтерологической патологии - от пребывания рядом с человеком, который потенциально может оказаться инфицированным. И, в-третьих, снизить риск заболевания для врачей, которые будут проявлять особую осторожность и использовать усиленные средства защиты во время лечения этой категории больных», - констатировала Гинзбург.

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Как сообщал УНИАН, на 27 марта количество больных вследствие инфицирования коронавирусом в Киеве составляет 55 человек.

В Украине на сегодняшнее утро зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом, из них 5 летальных. Выздоровели 4 человека.

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