В Радомышле обнаружили еще один случай инфицирования COVID-19

13 марта в Радомышле зарегистрировали первый в Украине случай смерти от коронавирусной инфекции – 71-летней местной жительницы.

В Радомышле Житомирской области зафиксирован еще один случай заболевания коронавирусом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Житомирский областной лабораторный центр в Facebook.

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"По результатам вирусологических исследований областного лабораторного центра, методом ПЦР, был исследован материал от 9 больных из области, из них - 1 случай подтверждения заболевания СОVID-19 в Радомышле", – говорится в сообщении.

Пока неизвестно о личности больного и причины инфицирования.

Как сообщал УНИАН, 13 марта в Радомышле зарегистрировали первый в Украине случай смерти от коронавирусной инфекции – 71-летней местной жительницы, которая 1 марта вернулась из Польши и занималась самолечением.

После этого специалисты изолировали родственников больной и обследовали выявленных контактных лиц умершей.