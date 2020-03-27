В Кременчуге зарегистрирован первый человек с положительным экспресс-тестом на коронавирус

75-летней женщине сделали экспресс-тест, результат положительный. Образцы крови будут еще дважды протестированы в Кременчуге экспресс-тестами других производителей.

В Кременчуге Полтавской области зафиксировали первый случай коронавируса при прохождении экспресс-теста.

Об этом сообщил мэр Кременчуга Андрей Малецкий в Facebook.

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«К сожалению, есть первый положительный экспресс-тест в Кременчуге на COVID-19. Женщина 75 лет, с предварительным диагнозом пневмония, за последнее время за границу не выезжала. Сейчас проводим все необходимые мероприятия и устанавливаем круг лиц, с которыми контактировала женщина. Для подтверждения диагноза направляем образцы анализов в референс-лабораторию в Киеве», - заявил он.

По его словам, предварительно образцы крови пациентки будут еще дважды протестированы в Кременчуге экспресс-тестами других производителей. Однако окончательные результаты будут известны только после анализа ПЦР в Киеве.

По состоянию на 10:00 27 марта в Украине 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациенты выздоровели. За сутки зафиксированы 62 новые случаи.