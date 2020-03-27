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Кличко рассказал, где в Киеве можно купить медицинские маски и антисептики

17:03, 27 марта 2020
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Кличко говорит, что маски в городе есть / фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Об этом рассказал городской голова столицы Виталий Кличко, пишет ZIK.

Кличко отметил, что прежде всего медицинскими масками, которые поступают в столицу, обеспечили медиков. В то же время он заверил, что в столицу поступает все больше этих средств индивидуальной защиты.

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"И уже мы начинаем распространение этих масок в коммунальные аптеки КП "Фармация", где вы можете купить маску, а также дезинфицирующие средства. Но еще раз хочу подчеркнуть, что в первую очередь мы обеспечили киевских медиков", - пояснил он.

Также мэр посоветовал тем, кто не может найти медицинских масок в продаже, сделать их самостоятельно.

Как сообщал УНИАН, количество больных вследствие инфицирования коронавирусом в Киеве возросло до 55 человек.

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