На Львовщине будут массово тестировать население на коронавирус

Реализацию проекта начнут на следующей неделе.

Жителей Львовской области со следующей недели начнут массово тестировать на наличие коронавируса.

Как сообщает пресс-служба облгосадминистрации, об этом заявил председатель ОГА Максим Козицкий.

По его словам, это совместный проект ОГА и Львовского IТ Кластера. Чиновник говорит, что алгоритм и правила тестирования сейчас разрабатываются.

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"Предполагаю, что первые массовые тестирования будут проведены с середины следующей недели. Провести такое тестирование - дело не одного дня и на это понадобится немало усилий, простое, я уверен, что эти усилия дадут тот результат, который мы ожидаем – сохраненное здоровье и жизнь миллионов украинцев", - сказал он.

Первыми проверят тех, кто недавно вернулся из-за границы, или имел контакт с подтвержденными больными коронавирусом.

Сегодня на территории Львовской области зафиксировали третий случай заболевания COVID-19.

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