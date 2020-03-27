На Львовщине будут массово тестировать население на коронавирус
Жителей Львовской области со следующей недели начнут массово тестировать на наличие коронавируса.
Как сообщает пресс-служба облгосадминистрации, об этом заявил председатель ОГА Максим Козицкий.
По его словам, это совместный проект ОГА и Львовского IТ Кластера. Чиновник говорит, что алгоритм и правила тестирования сейчас разрабатываются.
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"Предполагаю, что первые массовые тестирования будут проведены с середины следующей недели. Провести такое тестирование - дело не одного дня и на это понадобится немало усилий, простое, я уверен, что эти усилия дадут тот результат, который мы ожидаем – сохраненное здоровье и жизнь миллионов украинцев", - сказал он.
Первыми проверят тех, кто недавно вернулся из-за границы, или имел контакт с подтвержденными больными коронавирусом.
Сегодня на территории Львовской области зафиксировали третий случай заболевания COVID-19.
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