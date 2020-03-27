В Одессу прибыли 10 тысяч экспресс-тестов для диагностики коронавируса

Тесты производства Великобритании разрешены к применению в Украине и имеют все необходимые сертификаты соответствия.

В Одессу прибыли 10 тыс. экспресс-тестов для диагностики коронавируса, закупленных за счет бюджетных средств.

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Об этом сообщила пресс-служба мэрии Одессы со ссылкой на городского голову Геннадия Труханова.

«Одесса одна из первых в Украине занялась закупкой экспресс-тестов для города. Сегодня мы получили 10 тыс. таких тестов производства Великобритании», - заявил Труханов.

Отмечается, что они разрешены к применению в Украине и имеют все необходимые сертификаты соответствия.

Как сообщал УНИАН, Одесский горсовет выделил более 3 млн грн на закупку тест-систем для диагностики коронавируса.