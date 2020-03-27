В Одессу прибыли 10 тысяч экспресс-тестов для диагностики коронавируса
16:11, 27 марта 2020Страна
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Тесты производства Великобритании разрешены к применению в Украине и имеют все необходимые сертификаты соответствия.
Одесса одна из первых в Украине занялась закупкой экспресс-тестов для города \ фото УНИАН
В Одессу прибыли 10 тыс. экспресс-тестов для диагностики коронавируса, закупленных за счет бюджетных средств.
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Об этом сообщила пресс-служба мэрии Одессы со ссылкой на городского голову Геннадия Труханова.
«Одесса одна из первых в Украине занялась закупкой экспресс-тестов для города. Сегодня мы получили 10 тыс. таких тестов производства Великобритании», - заявил Труханов.
Отмечается, что они разрешены к применению в Украине и имеют все необходимые сертификаты соответствия.
Как сообщал УНИАН, Одесский горсовет выделил более 3 млн грн на закупку тест-систем для диагностики коронавируса.
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