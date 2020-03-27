В Сумской области СOVID-19 подтвердили у трех родственников умершей от коронавируса пенсионерки

Экспресс-тесты подтвердили коронавирус у сына, дочери и внука жительницы Конотопского района. Также растет число лиц, с которыми контактировала пенсионерка.

В Сумской области трое близких родственников 76-летней умершей от коронавируса жительницы Конотопского района также заразились СOVID-19.

Об этом во время прямого эфира в Facebook сообщил городской председатель Конотопа Артем Семенихин.

По его информации, у жительницы села Казацкое Конотопского района, которая вечером 25 марта умерла в Конотопской центральной районной больнице, тест (методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), который достоверно подтверждает инфицирование СOVID-19 - УНИАН) в государственном учреждении «Сумской областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины» показал положительный результат.

«Сегодня поступила информация из сумской лаборатории о том, что коронавирус у женщины, которая позавчера умерла, к сожалению, подтвердился», - сообщил мэр.

При этом он отметил, что экспресс-тесты показали наличие коронавирусной инфекции у трех близких родственников умершей.

«Также экспресс-тестами подтверждено инфицирование трех ее близких родственников. Это сын, дочь и внук», - отметил мэр.

Семенихин подчеркнул, что также растет число лиц, контактировавших с умершей пенсионеркой.

«Установлен круг общения. Предварительно, это 70 человек», - подчеркнул мэр.

По его словам, женщина действительно занималась оказанием так называемых услуг по биоэнергетике.

«Лечила людей биоэнергетикой. И, соответственно, только 70 человек нам удалось установить, с кем она контактировала, пока, предварительно. Но людей, к сожалению, может быть значительно больше», - подчеркнул Семенихин.

Также во время прямого эфира мэр сообщил, что депутаты Конотопского горсовета отказываются собираться на сессию, на которой планируется выделить дополнительные средства на борьбу с коронавирусной инфекцией в городе. Поэтому он обратился к Министерству обороны Украины с просьбой разрешить военнослужащим местной воинской части оказать помощь городским властям по проведению дезинфекции улиц, транспортных средств, подъездов жилых домов.

Как сообщал УНИАН, 76-летняя жительница села Казацкое, которая 25 марта умерла в реанимации Конотопской ЦРБ с подозрением на коронавирус, была местной знахаркой и принимала людей. Еще она контактировала с сотрудницей почты, которая заносила пенсию. Уже известно, что в село, где жила женщина, приехали заробитчане из Польши - от них, скорее всего, она и могла заразиться коронавирусом. После смерти пациентки было установлено 50 человек, контактировавших с ней.