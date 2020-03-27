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В Киеве будет создана база потенциально больных COVID-19

12:43, 27 марта 2020
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Иллюстрация / REUTERS

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко во время брифинга.

По словам мэра, городские власти создают мониторинговую группу, которая будет работать над сбором информации о потенциально больных и лицах, которые контактировали с инфицированными COVID-19. Данные будут собирать от семейных врачей, Киевского лабораторного центра Минздрава Украины, Государственной пограничной службы, Главного управления Нацполиции.

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"Вирус агрессивный и распространяется очень быстро. И главным в его предотвращении является ограничение социальных контактов, чтобы не подвергать себя риску общения с носителями вируса. Для этого сегодня важно внедрить действенный механизм выявления всех носителей вируса, их изоляции и лечения", - сказал Кличко.

Он сообщил, что власти города разработали алгоритм, который начали внедрять в четком сотрудничестве с правоохранительными органами, медработниками, киевлянами. "Первое, что надо сделать - создать единую информационную базу потенциально больных лиц и лиц, которые с ними контактировали. Этих людей надо немедленно отправлять лечиться или - на изоляцию. Поэтому городские власти создают мониторинговую группу, которая будет работать над сбором информации от: семейных врачей, Киевского лабораторного центра Минздрав Украины, Государственной пограничной службы, Главного управления Нацполиции и других учреждений", - подчеркнул Кличко.

Он призвал киевлян также присоединиться к работе и предоставлять информацию о случаях заболевания и о людях, которые контактировали с потенциально больными.

"Это непростая и большая работа. Но только консолидацией усилий мы сможем локализовать и остановить распространение вируса", - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, в Киеве количество больных вследствие инфицирования коронавирусом возросло до 55 человек.

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