Мэр призвал киевлян предоставлять информацию о случаях заболевания и о людях, которые контактировали с потенциально больными.

В Киеве будет создана база потенциально больных COVID-19, что должно способствовать борьбе с распространением коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил Киевский городской голова Виталий Кличко во время брифинга.

По словам мэра, городские власти создают мониторинговую группу, которая будет работать над сбором информации о потенциально больных и лицах, которые контактировали с инфицированными COVID-19. Данные будут собирать от семейных врачей, Киевского лабораторного центра Минздрава Украины, Государственной пограничной службы, Главного управления Нацполиции.

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"Вирус агрессивный и распространяется очень быстро. И главным в его предотвращении является ограничение социальных контактов, чтобы не подвергать себя риску общения с носителями вируса. Для этого сегодня важно внедрить действенный механизм выявления всех носителей вируса, их изоляции и лечения", - сказал Кличко.

Он сообщил, что власти города разработали алгоритм, который начали внедрять в четком сотрудничестве с правоохранительными органами, медработниками, киевлянами. "Первое, что надо сделать - создать единую информационную базу потенциально больных лиц и лиц, которые с ними контактировали. Этих людей надо немедленно отправлять лечиться или - на изоляцию. Поэтому городские власти создают мониторинговую группу, которая будет работать над сбором информации от: семейных врачей, Киевского лабораторного центра Минздрав Украины, Государственной пограничной службы, Главного управления Нацполиции и других учреждений", - подчеркнул Кличко.

Он призвал киевлян также присоединиться к работе и предоставлять информацию о случаях заболевания и о людях, которые контактировали с потенциально больными.

"Это непростая и большая работа. Но только консолидацией усилий мы сможем локализовать и остановить распространение вируса", - подчеркнул Кличко.

Как сообщал УНИАН, в Киеве количество больных вследствие инфицирования коронавирусом возросло до 55 человек.

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