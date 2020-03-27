В Виннице часть роддома закрыли на карантин из-за коронавируса

В этом корпусе находятся 7 рожениц и еще 14 беременных.

В Виннице акушерский корпус роддома №2 закрыт на карантин из-за того, что у его работниц был обнаружен коронавирус.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил мэр Винницы Сергей Моргунов на совместном онлайн-брифинге с главой Винницкой областной государственной администрации Владиславом Скальским.

"В Виннице зарегистрировано 7 случаев заболевания (коронавирусом). Это действительно так - это 42-летняя женщина, которая контактировала со знакомым из Польши, мужчина 32 лет, который путешествовал по нескольким странам Европы, 5-летний племянник, который контактировал с семьей из Польши, а также 4 других случаях - это контакты первой пациентки по месту работы - это все женщины 30, 35, 60 и 44 года - это, действительно, работники 2-го роддома", - заявил он.

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По словам мэра, работницы роддома находятся на карантине, но клинические проявления респираторного заболевания у них отсутствуют.

"Много инсинуаций, что во втором роддоме отобрали все пробы только у работников, а у рожениц - нет, это неправда. Акушерский корпус родильного дома №2 закрыт на карантин, там находятся 7 рожениц, 14 беременных. Они под наблюдением медицинских работников и обеспечены всем необходимым. Сегодня продолжится сбор биологического материала для исследования пациентов и персонала. Обстоятельства требуют удерживать их на карантине до получения результатов обследования на наличие коронавируса", - добавил мэр.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 27 марта зафиксировано 218 случаев инфицирования коронавирусом, из них 5 летальных 4 человека выздоровели.