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В Украине четыре человека выздоровели от коронавируса - Минздрав

12:02, 27 марта 2020
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Еще у одного человека ПЦР-тест на коронавирус дважды подряд показал отрицательный результат / ua.depositphotos.com

Об этом сообщается в Telegram-канале "Коронавирус Инфо".

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У трех взрослых и одного ребенка из Черновицкой области повторные лабораторные тесты на COVID-19 показали отрицательный результат, то есть коронавирус не обнаружен. Все четверо человек уже вернулись домой или вернутся в ближайшее время.

"Еще у одного человека ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию дважды подряд показал отрицательный результат. Ожидается заключение врачей о выписке", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 27 марта зафиксировали 218 случаев инфицирования коронавирусом, из них 5 летальных, 4 человека выздоровели.

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