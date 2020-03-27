В Украине четыре человека выздоровели от коронавируса - Минздрав
В Украине уже четыре пациента выздоровели от коронавирусной болезни.
Об этом сообщается в Telegram-канале "Коронавирус Инфо".
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У трех взрослых и одного ребенка из Черновицкой области повторные лабораторные тесты на COVID-19 показали отрицательный результат, то есть коронавирус не обнаружен. Все четверо человек уже вернулись домой или вернутся в ближайшее время.
"Еще у одного человека ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию дважды подряд показал отрицательный результат. Ожидается заключение врачей о выписке", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в Украине по состоянию на утро 27 марта зафиксировали 218 случаев инфицирования коронавирусом, из них 5 летальных, 4 человека выздоровели.
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